Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Саяны» из Абакана

В Хабаровске состоялся второй матч Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. На льду арены «Ерофей» «СКА-Нефтяник» принимал абаканские «Саяны», над которыми одержал верх, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Обе команды, можно сказать, имеют разную весовую категорию: в минувшем Чемпионате России дальневосточники заняли четвертую строчку в турнирной таблице среди 14 команд, а сибиряки — предпоследнюю. Кроме того, хабаровчане уже в этом чемпионате имели за плечами первый выигрыш над командой «Сибсельмаш», а «Саяны» накануне в Иркутске потерпели крупное поражение 12:1 от «Байкал-Энергии».
Счет хабаровчане открыли уже на восьмой минуте матча, отличился Антон Колповский. А затем мячи посыпались в ворота «Саян» как из рога изобилия. Причем интервалы между голами были очень короткие. Самый длинный — всего семь минут — после четвертого мяча. Отличились по разу почти все армейцы. Первый тайм был больше похож на тренировку «СКА-Нефтяника» с какой-нибудь молодежной командой, но не с клубом из Суперлиги. На перерыв соперники отправились при счете 8:0 в пользу хабаровчан.
Разгром гостевой команды продолжился на 58-й минуте встречи — первый дубль в игре оформил Максим Рязанов. А спустя еще четыре минуты «сухой» счет стал уже двухзначным — 10:0. Но тут же гости дважды огрызнулись и отыграли два мяча. Впрочем, хабаровчане смогли довести дело до конца, одолев соперника со счетом 12:3.
Следующий матч «СКА-Нефтяник» также проведет в Хабаровске 12 ноября, соперником выступит аутсайдер минувшего Чемпионата России — «СКА-Уральский Трубник» из Первоуральска.