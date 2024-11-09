Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Саяны» из Абакана

Счет хабаровчане открыли уже на восьмой минуте матча, отличился Антон Колповский. А затем мячи посыпались в ворота «Саян» как из рога изобилия. Причем интервалы между голами были очень короткие. Самый длинный — всего семь минут — после четвертого мяча. Отличились по разу почти все армейцы. Первый тайм был больше похож на тренировку «СКА-Нефтяника» с какой-нибудь молодежной командой, но не с клубом из Суперлиги. На перерыв соперники отправились при счете 8:0 в пользу хабаровчан.