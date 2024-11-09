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Главный полицейский Красноярского края предложил ввести «трезвые пятницы»

Александр Речицкий снова ввел предложение запретить продажу алкоголя перед выходными.

Источник: Комсомольская правда

На неформальной встрече с журналистами глава полиции Красноярского края Александр Речицкий рассказал, что предлагает ввести «трезвые пятницы» в регионе еще с 2017 года, но краевые депутаты такую инициативу пока не поддержали.

По словам Речицкого, парламентарии аргументировали это тем, что запрет продажи алкоголя по пятницам повлечет за собой всплеск бутлегерства и появление в продаже паленого алкоголя.

Однако в период пандемии по инициативе руководителя главка все-таки удалось ввести ограничения на продажу алкоголя — тогда спиртное можно было купить с 10 утра до 18 часов. Александр Речицкий отметил, что в ноябре он в очередной раз поднимет эту тему на совещании с участием губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.