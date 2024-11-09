Главный полицейский Красноярского края предложил ввести «трезвые пятницы»

Однако в период пандемии по инициативе руководителя главка все-таки удалось ввести ограничения на продажу алкоголя — тогда спиртное можно было купить с 10 утра до 18 часов. Александр Речицкий отметил, что в ноябре он в очередной раз поднимет эту тему на совещании с участием губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.