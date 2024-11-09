+10 градусов и северный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону в субботу

По региону прогнозируют такую же погоду. Дневная температура при этом в среднем должна составлять +6−11 градусов. Добавим, предстоящей ночью на Дону столбики термометров могут опускаться до 0 и +5 градусов, а при прояснениях до −3. Ночью и утром местами возможен туман.