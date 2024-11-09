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+10 градусов и северный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону в субботу

Суббота в Ростове пройдет без дождей, прогнозируют до +10 и северный ветер.

Источник: Комсомольская правда

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ростове-на-Дону в течение субботы, 9 ноября. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Ростовского гидрометцентра.

День должен пройти преимущественно без осадков. Ветер обещают северный и северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха составит +8−10 градусов.

По региону прогнозируют такую же погоду. Дневная температура при этом в среднем должна составлять +6−11 градусов. Добавим, предстоящей ночью на Дону столбики термометров могут опускаться до 0 и +5 градусов, а при прояснениях до −3. Ночью и утром местами возможен туман.