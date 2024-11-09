В Челябинской области водителей просят не выезжать на трассы

В ближайшие дни погода в Челябинской области резко ухудшится. Синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега и дождя, сильные порывы ветра до 25 м/с, метели и снежные заносы. Особенно сложная ситуация ожидается в восьми муниципалитетах, таких как Златоуст, Сатка и Аша. На дорогах может образоваться гололедица и снежные наслоения, что значительно повысит риск аварий.