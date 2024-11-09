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В Челябинской области водителей просят не выезжать на трассы

Челябинскую область ожидают сильные снегопады и гололёд.

Сейчас в Ричмонде: +15° 5 м/с 44% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни погода в Челябинской области резко ухудшится. Синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега и дождя, сильные порывы ветра до 25 м/с, метели и снежные заносы. Особенно сложная ситуация ожидается в восьми муниципалитетах, таких как Златоуст, Сатка и Аша. На дорогах может образоваться гололедица и снежные наслоения, что значительно повысит риск аварий.

— ФКУ Упрдор «Южный Урал» настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок по федеральным трассам 9 и 10 ноября без крайней необходимости", — подчеркнули в ведомстве.

Если поездка всё же неизбежна, специалисты советуют убедиться, что машина полностью подготовлена к зимним условиям: проверены топливо, масла и состояние шин.

Дорожные службы региона уже готовятся к возможным снежным заносам и работают над очисткой трасс, однако водителей просят не мешать спецтехнике.