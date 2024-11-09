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Саперы МЧС из Ростовской области уничтожили 250-килограммовую авиабомбу

Немецкую авиабомбу SC-250 обезвредили саперы МЧС из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Саперы из Ростовской области уничтожили в Волгограде 250-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

Пиротехнический расчет Донского спасцентра МЧС выезжал на территорию металлургического комбината, именно там обнаружили боеприпас. Специалисты быстро выяснили, что имеют дело с немецкой фугасной авиабомбой SC-250, ее обезвредили наружным накладным снарядом.

Ранее донские спасатели ликвидировали взрывоопасные артиллерийские снаряды и минометные мины на территории Ростовской области.