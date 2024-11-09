В Севастополе завершили реконструкцию дороги, ведущей к «Новому Херсонесу»

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.
Он добавил, что на территории специалисты уложили новый асфальт, нанесли разметку, установили наружное освещение, обустроили тротуары и зоны отдыха, а также разворотную площадку с парковкой на 25 мест.
В настоящее время подрядчик работает над созданием остановочного комплекса: при проектировании, по словам Иено, было решено сделать остановку в архитектурном стиле «Нового Херсонеса». Завершение мероприятий намечено на 1 декабря.