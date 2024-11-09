Пострадал пассажир: во Владивостоке произошло ДТП

Водитель Subaru Forester ехал со стороны Рудневского моста в направлении площади Луговой и врезался в Nissan NV200 во Владивостоке. Пострадал пассажир виновника аварии, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации аварийных комиссаров, авария произошла на Баляева, 95а. Рулевой «Субару» проигнорировал сигнал светофора, из-за чего и врезался в «Ниссан». После от силы удара машину отбросило в припаркованный полуприцеп. Медики госпитализировали пассажира Subaru.
Виновник отказался от медицинского освидетельствования. По всей видимости, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все подробности и причины столкновения выяснят сотрудники полиции.
Ранее «КП» писала, что водитель без прав вез троих мужчин, но не соблюдал скоростной режим и попал в ДТП. В аварии пострадали все четверо, их госпитализировали.