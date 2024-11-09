Был главной звездой: Вечно удивленный кот-блогер Федя покорил знаменитостей в Москве на ТВ-шоу

Пятилетний Федя — кот-блогер из Сальска Ростовской области стал известен по всему миру благодаря блогу, который ведет его хозяйка Наталья Жданова.
Питомец стал вторым среди лучших животных мира по версии международного конкурса «Мой ласковый и нужный зверь». Там донского котофея отметили за широту души, ведь все рекламные гонорары он отдает на приют для бездомных кошек и собак в городе Котельниково.
За кулисами. Фото: Наталья Жданова.
«НЕ ПОДВЕРГАТЬ СТРЕССУ».
Вечно удивленный пушистик часто получает приглашения на телепередачи или рекламные съемки. Но усатая звезда с миллионной армией подписчиков годами была недоступна: и вовсе не потому что в райдере знаменитости были золотые мышки и корм с трюфелями.
— Дело в том, что Федя очень переживал при виде чужих людей, а еще тяжело перенес поездку на автомобиле к дочке в Волгоград, — рассказывает Наталья. — Ветеринары выявили у него врожденные проблемы с сердечком, и наказали не подвергать его стрессу. А в нем Федя сжимается в комочек и жмурит глазки. Но мы заметили, что на обратном пути на поезде ему было спокойно, да и с возрастом меньше стал бояться людей.
В поезде Федя-путешественник соседствовал с корги и общался с пассажирами. Фото: Наталья Жданова.
ВЕЛИ СЕБЯ ПРИЛИЧНО И ДРУГ ДРУГА НЕ ЗАДЕВАЛИ.
Когда же Феде прислали очередное приглашение на съемки на центральном ТВ, семья все-таки решилась.
— Нас пригласил продюсер передачи «Звезды сошлись». Сначала думала, остаться дома и не нервировать котика. А потом вспомнила: это он в автомобиле переживал, а в поезде на обратном пути ему было ехать вполне комфортно. Вот и решилась.
Так и началось большое путешествие Феди. Сначала в Волгоград из Сальска — семь часов на поезде, чтобы проведать дочку Наталии. А затем еще и 16 часов в Москву.
— Если в первой поездке котик побаивался и лежал, спрятавшись в подушку, то во второй вел себя естественно: спал, гулял, приставал к попутчикам. На обратном пути, кстати, мы ехали на верхней полке, а внизу была умнейшая и обаятельная собачка корги. Они с Федей вели себя прилично и друг друга не задевали. Разве что ночью наш котик решил показать, кто в купе хозяин — громко разговаривал, так что пришлось погулять по коридору.
Сфотографироваться с Федей было больше желающих, чем со звездами шоу-бизнеса. Фото: Наталья Жданова.
В КОМПАНИИ ЗВЕЗД.
В телецентре дорогого гостя ждали с нетерпением. Пока Наталью гримировали, вся съемочная группа так и норовила лично познакомиться с котом-блогером, чтобы погладить.
— На площадке собрались звезды шоу-бизнеса со своими котами, — смеется хозяйка. — С кем только Федя не перезнакомился. Очень тепло поговорили с Дарьей Донцовой, чьими книгами я в свое время зачитывалась, и она показывала в телефоне фото своих мопсов и котиков. Лера Кудрявцева оказалась очень милой собеседницей. Телеведущие Елена Старостина и Тимур Еремеев, актриса Валентина Талызина фотографировались с Феденькой. Он и котик актера Александра Мартынова даже приветственно обнюхали друг друга.
Федя познакомился с котом Александра Мартынова — Вали Будейко из «Универа». Фото: Наталья Жданова.
ПОКОРИЛ СУРОВЫХ ПРОВЕРЯЮЩИХ.
Убедившись, что Федя спокойно перенес запись передачи со звездами и их любимцами, Наталья позвала на встречу и подписчиков из Москвы.
— Мы планировали пару встреч по часу и с перерывом в несколько часов. Но люди так хотели увидеть Феденьку, что некоторые даже примчались из Московской области. Был мужчина, который отпросился с работы, чтобы лично познакомиться с пушистым антидепрессантом. Люди называли свои имена в соцсетях, и я узнавала каждого — мы же давно дружим в интернете! Была проездом и подписчица из Камчатки, с которой мы обмениваемся подарочками. Это было такое теплое душевное общение с очень добрыми и светлыми людьми.
Раньше Наталья зачитывалась книгами Дарьи Донцовой, а теперь писательница показывает ей своих котиков на фотографиях. Фото: Наталья Жданова.
В итоге в общей сложности усатый хозяин принял за несколько подходов порядка 30 гостей — от детей до пенсионеров. А у одной из поклонниц даже задремал на коленках.
— В тот день в гостиницу пришла какая-то проверка, а тут — к Феде паломничество. Специалисты с подозрением зашли к нам, а потом расплылись в улыбке и не стали мешать. А еще нам сразу же поступило предложение поучаствовать в рекламе в конце ноября. Конечно, приятно было бы увидеть Федю в роликах по телевизору, на билбордах, но так часто выводить его в свет все же не станем. Может, к лету снова соберемся и встретимся с поклонниками в столице.
Некоторые федфищики примчали в Москву из области, а другие отпросились с работы ради встречи. Фото: Наталья Жданова.