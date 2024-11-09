Был главной звездой: Вечно удивленный кот-блогер Федя покорил знаменитостей в Москве на ТВ-шоу

— Мы планировали пару встреч по часу и с перерывом в несколько часов. Но люди так хотели увидеть Феденьку, что некоторые даже примчались из Московской области. Был мужчина, который отпросился с работы, чтобы лично познакомиться с пушистым антидепрессантом. Люди называли свои имена в соцсетях, и я узнавала каждого — мы же давно дружим в интернете! Была проездом и подписчица из Камчатки, с которой мы обмениваемся подарочками. Это было такое теплое душевное общение с очень добрыми и светлыми людьми.