На Адмирала Юмашева во Владивостоке начался ремонт пешеходной аллеи

Начался ремонт аллеи на улице Адмирала Юмашева, который был разрушен после непогоды. На данный момент рабочие производят демонтаж старого покрытия, сообщает ИА PrimaMedia.
Разрушена аллея была в августе этого года после сильных дождей, прошедших во Владивостоке. Асфальт был полностью разрушен, появились трещины и ямы.
В мэрии тогда заявили, что городским службам известно о разрушении, а ремонт этой пешеходной зоны будет сделан при наличии финансирования.
На данный момент рабочие производят демонтаж старого асфальта, выравнивают пешеходные дорожки. По словам очевидцев, половина покрытия уже убрана.