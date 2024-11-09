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На Адмирала Юмашева во Владивостоке начался ремонт пешеходной аллеи

Пешеходная зона была разрушена после сильного ливня.

Источник: PrimaMedia.ru

Начался ремонт аллеи на улице Адмирала Юмашева, который был разрушен после непогоды. На данный момент рабочие производят демонтаж старого покрытия, сообщает ИА PrimaMedia.

Разрушена аллея была в августе этого года после сильных дождей, прошедших во Владивостоке. Асфальт был полностью разрушен, появились трещины и ямы.

В мэрии тогда заявили, что городским службам известно о разрушении, а ремонт этой пешеходной зоны будет сделан при наличии финансирования.

На данный момент рабочие производят демонтаж старого асфальта, выравнивают пешеходные дорожки. По словам очевидцев, половина покрытия уже убрана.