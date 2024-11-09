Вход на станцию метро «Горьковская» в Петербурге закрыли на два дня

Пока вестибюль будет закрыт на вход, пассажирам рекомендуют пользоваться наземным общественным транспортом, чтобы добраться до других станций метро. Например, от «Горьковской» до «Петроградской» можно доехать на автобусах № 46 и 76 или на трамвае № 40, а до «Площади Ленина» на автобусе № 28 и на трамваях № 3 и 6, до «Спортивной» на автобусе № 230, до «Чкаловской» на автобусе № 14, а до «Выборгской» на автобусах № 14 и 230.