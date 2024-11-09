Вход на станцию метро «Горьковская» в Петербурге закрыли на два дня, 9 и 10 ноября. Вестибюль в эти выходные будет работать только на выход. Связаны такие изменения в работе с капитальным ремонтом эскалатора, к которому приступили в конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».
— Начиная с 11 ноября, вестибюль будет работать в прежнем режиме, введенном с 21 октября текущего года на период ремонтных работ.
Кстати, на период капитального ремонта по рабочим дням вестибюль закрыт на вход с 8:10 до 9:50, а с 17:00 до 19:00 вход ограничен.
Пока вестибюль будет закрыт на вход, пассажирам рекомендуют пользоваться наземным общественным транспортом, чтобы добраться до других станций метро. Например, от «Горьковской» до «Петроградской» можно доехать на автобусах № 46 и 76 или на трамвае № 40, а до «Площади Ленина» на автобусе № 28 и на трамваях № 3 и 6, до «Спортивной» на автобусе № 230, до «Чкаловской» на автобусе № 14, а до «Выборгской» на автобусах № 14 и 230.