Омские водители остались без контроля камер-треног

«В настоящее время проводятся мероприятия по передаче передвижных и мобильных специальных технических средств от ХКО “Ермак” в казенное учреждение Омской области “Управление дорожного хозяйства Омской области” для организации дальнейшего их применения подрядной организацией», — пояснили в региональном минтрансе причины исчезновения камер в NGS55.RU.