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Омские водители остались без контроля камер-треног

Комплексы видеонаблюдения исчезли с омских дорог уже больше месяца назад.

Источник: Комсомольская правда

С омских дорог убрали все мобильные камеры-треноги видеофиксации нарушений ПДД. Раньше их обслуживали казаки хуторского казачьего общества «Ермак», информация о месте расположения камер каждый день публиковалась в пабликах Госавтоинспекции.

Как оказалось, за камеры-треноги теперь отвечает другое ведомство — не министерство региональной безопасности, как раньше, а областной минтранс.

«В настоящее время проводятся мероприятия по передаче передвижных и мобильных специальных технических средств от ХКО “Ермак” в казенное учреждение Омской области “Управление дорожного хозяйства Омской области” для организации дальнейшего их применения подрядной организацией», — пояснили в региональном минтрансе причины исчезновения камер в NGS55.RU.

Подрядчика минтранс определит на торгах.