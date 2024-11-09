Омские водители остались без контроля камер-треног

С омских дорог убрали все мобильные камеры-треноги видеофиксации нарушений ПДД. Раньше их обслуживали казаки хуторского казачьего общества «Ермак», информация о месте расположения камер каждый день публиковалась в пабликах Госавтоинспекции.
Как оказалось, за камеры-треноги теперь отвечает другое ведомство — не министерство региональной безопасности, как раньше, а областной минтранс.
«В настоящее время проводятся мероприятия по передаче передвижных и мобильных специальных технических средств от ХКО “Ермак” в казенное учреждение Омской области “Управление дорожного хозяйства Омской области” для организации дальнейшего их применения подрядной организацией», — пояснили в региональном минтрансе причины исчезновения камер в NGS55.RU.
Подрядчика минтранс определит на торгах.