9 ноября в Беларуси будет преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие дожди, а утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер будет неустойчивый, слабый.
Температура воздуха днем составит 3−10 градусов выше нуля.
Туман и до +10°С будет сегодня в Беларуси
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и до плюс 10 градусов будет сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
9 ноября в Беларуси будет преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие дожди, а утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер будет неустойчивый, слабый.