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Туман и до +10°С будет сегодня в Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и до плюс 10 градусов будет сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 39% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

9 ноября в Беларуси будет преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие дожди, а утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер будет неустойчивый, слабый.

Температура воздуха днем составит 3−10 градусов выше нуля.