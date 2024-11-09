Туман и до +10°С будет сегодня в Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и до плюс 10 градусов будет сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.