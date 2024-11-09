Глава Колосовского района Омской области ушел в отставку

Ушел в отставку глава Колосовского района Сергей Высоцкий. Соответствующее решение приняли вчера, 8 ноября, депутаты Совета Колосовского муниципального района Омской области.
Как сообщается в паблике Колосовской районной администрации, Высоцкий ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы назначен его первый заместитель Сергей Рожков.
60-летний Сергей Высоцкий работал в Колосовской районной администрации много лет, начинал с зама главы по социальным вопросам. На должность главы района был избран в марте 2021 года.