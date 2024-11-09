Красноярцам напомнили о пользе и вреде холодца

Холодец готовят на основе концентрированного мясного бульона. Он полезен при суставных заболеваниях, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и зрение. При этом блюдо может быть опасно для людей с серьезными проблемами в области ЖКТ, почек, поджелудочной железы и желчного пузыря.
Чаще всего холодец готовят из свинины и говядины. Калорийность первого будет около 350 ккал на 100 г продукта, а второго — около 209 ккал на 100 г. Наиболее диетическим считается холодец из индейки или курицы — около 84 и 136 ккал на 100 г соответственно.
Срок хранения продукта составляет всего 12 часов. Это надо учитывать при покупке в кулинарии и при домашнем приготовлении блюда.
В Роспотребнадзоре напомнили, что обычно для холодца отваренное мясо разбирается вручную. Но при таком способе можно занести в него вредных микробов. Мясной бульон для них станет благоприятной питательной средой и будет способствовать размножению. Поэтому отделенную от костей, порезанную или пропущенную через мясорубку вареную мякоть нужно снова погрузить в бульон и повторно прокипятить.