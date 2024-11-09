Красноярцам напомнили о пользе и вреде холодца

В Роспотребнадзоре напомнили, что обычно для холодца отваренное мясо разбирается вручную. Но при таком способе можно занести в него вредных микробов. Мясной бульон для них станет благоприятной питательной средой и будет способствовать размножению. Поэтому отделенную от костей, порезанную или пропущенную через мясорубку вареную мякоть нужно снова погрузить в бульон и повторно прокипятить.