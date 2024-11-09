В Новосибирске установили огромный памятник главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

9 ноября на Гусинобродском кладбище в Новосибирске состоялось открытие мемориала павшим бойцам ЧВК «Вагнер».
На открытии присутствовали несколько сотен человек, включая военных.
Помимо мемориала бойцам, на кладбище установили памятник создателю частной военной компании Евгению Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину в полный рост.
Также на мемориале выгравирована надпись «Первому. Девятому» (Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — прим. ред.). Под ней располагаются их жетоны с личными номерами: М-3308 и М-0209.
Напомним, что 23 августа 2023 года в Тверской области произошло крушение частного самолета. На борту находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.