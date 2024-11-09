Рассказываем, почему ввели ограничение движения по Баррикад в Иркутске до 22 ноября 2024

Ограничение движения по Баррикад в Иркутске до 22 ноября 2024 ввели из-за аварийно-восстановительных работ на сети водопровода. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ограничение движения по Баррикад в Иркутске до 22 ноября 2024.
— Проезд закрыт с 8 по 22 ноября. Машины не смогут проехать по улице Баррикад на участке от пересечения с Учительским переулком до пересечения с улицей Декабристов, — уточнили в администрации.
Из-за того, что ввели ограничение движения по Баррикад в Иркутске до 22 ноября 2024, водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что маршрутный автобус с 12 пассажирами попал в аварию в Бурятии. Авто врезалось в ограждение, съехало с дороги и опрокинулось. Сейчас следователи завели уголовное дело.