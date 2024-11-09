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Экс-игрок сборной России Арсений Логашов заявил, что «Ростов» обыграет «Химки»

Арсений Логашов поделился ожиданиями по поводу матча ФК «Ростов» — «Химки».

Источник: Комсомольская правда

Бывший защитник ФК «Ростов» Арсений Логашов рассказал «РБ Спорт», каких результатов ждет от матча РПЛ между донской командой и «Химками» сегодня, 9 ноября.

— Будет хороший матч. Важная встреча, игра за шесть очков. Возможно, по содержанию футбол будет не самый зрелищный, но смотреть будет интересно, — сказал Арсений Логашов.

Футбольный клуб «Ростов» на домашнем поле должен победить «Химки», так как уже давно не выигрывал, заявил спортсмен.

Напомним, сейчас подопечные Валерия Карпина с 14-ю очками в 14 играх занимают 10-е место в турнирной таблице. «Химки» с 12-ю очками находятся на 13-й строке рейтинга.