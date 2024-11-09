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Лукашенко напомнил о песнях Пахмутовой, получивших широкое признание в Беларуси

Лукашенко поздравил народную артистку Пахмутову с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 ноября, в субботу, поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием и напомнил о ее песнях, которые получили широкое признание в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.

Президент Беларуси в поздравлении отметил, что огромные талант и творчество Пахмутовой являются бесценным духовным достоянием советской и российской культуры. Он подчеркнул, что композитор смогла создать множество прекрасных произведений, любимых миллионами слушателей и получивших широкое признание в Беларуси.

Глава государства выразил уверенность в том, что Александра Пахмутова еще на протяжении долгих лет будет дарить людям радость, хорошее настроение, а также укреплять белорусско-российские связи.

Кстати, мы собрали большой текст о выдающемся композиторе Александре Пахмутовой: «Беловежская пуща» звучала вместо побудки и отбоя повсюду".

А еще мы узнали, как композитор из Витебска Марк Фрадкин в годы войну написал песню, которая и сегодня набирает миллионы просмотров в сети: «И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука».

Тем временем минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024.