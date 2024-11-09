Следком по Башкирии выясняет обстоятельства ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Уфе

Как сообщили в ГАИ по Уфе, в результате ДТП один из пассажиров получил ушибы и был доставлен в больницу. Вечером того же дня по данному факту была организована доследственная проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Уфы Следкома по Башкирии.