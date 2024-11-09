Следком по Башкирии выясняет обстоятельства ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Уфе

Утром 8 ноября в Уфе на проспекте Октября столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительным данным, на остановке «Горсовет» водитель «НефАЗа» не справился с управлением и столкнулся с «Лотосом». В момент аварии на большом автобусе находились 50 пассажиров, а в малом — 30.
Как сообщили в ГАИ по Уфе, в результате ДТП один из пассажиров получил ушибы и был доставлен в больницу. Вечером того же дня по данному факту была организована доследственная проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Уфы Следкома по Башкирии.
— В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью и соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров, а также иных причин и условия, способствовавших произошедшему, — сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.
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