В Екатеринбурге для музыкальной школы № 10 открыли отдельный корпус

В Екатеринбурге на улице Репина 8 ноября 2024 года торжественно открыли детскую музыкальную школу № 10 имени В. А. Гаврилина. Площадь нового здания достигает 1,9 тысяч квадратных метров, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ранее учреждение располагалось в стенах школы № 63. Оно было значительно меньше — всего 350 квадратных метров.
— Порой там не хватало места для занятий и оборудования. В новом здании осваивать музыкальные инструменты смогут в два раза больше ребят, чем раньше, — до 800 учащихся, — сообщил в своем официальном telegram-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Новое помещение было выкуплено администрацией Екатеринбурга у бывшего собственника за счет городского бюджета. Алексей Орлов отметил, что мэрия планирует и дальше выкупать недвижимость для школ искусств.