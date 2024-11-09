В Екатеринбурге для музыкальной школы № 10 открыли отдельный корпус

— Порой там не хватало места для занятий и оборудования. В новом здании осваивать музыкальные инструменты смогут в два раза больше ребят, чем раньше, — до 800 учащихся, — сообщил в своем официальном telegram-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.