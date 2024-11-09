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В Екатеринбурге для музыкальной школы № 10 открыли отдельный корпус

Новый корпус находится на улице Репина.

Источник: telegram-канал Алексея Орлова

В Екатеринбурге на улице Репина 8 ноября 2024 года торжественно открыли детскую музыкальную школу № 10 имени В. А. Гаврилина. Площадь нового здания достигает 1,9 тысяч квадратных метров, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее учреждение располагалось в стенах школы № 63. Оно было значительно меньше — всего 350 квадратных метров.

— Порой там не хватало места для занятий и оборудования. В новом здании осваивать музыкальные инструменты смогут в два раза больше ребят, чем раньше, — до 800 учащихся, — сообщил в своем официальном telegram-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Новое помещение было выкуплено администрацией Екатеринбурга у бывшего собственника за счет городского бюджета. Алексей Орлов отметил, что мэрия планирует и дальше выкупать недвижимость для школ искусств.

образование