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Уфимские врачи рассказали, как стресс может повлиять на организм

Врачи из Уфы объяснили, как стресс влияет на здоровье человека.

Источник: Комсомольская правда

Уфимские врачи из городской больницы № 5 рассказали, как стресс влияет на организм.

Как пишет издание Ufatime.ru, медики отмечают, что отсутствие душевного спокойствия может повлиять на иммунную систему. Под воздействием стресса защита организма ослабевает и человек начинает чаще болеть.

Влияет стресс и на пищеварение. Например, в результате нервного напряжения могут возникать запоры, изжога, диарея и спазмы желудка. Все это может спровоцировать гастрит, колит, язву и синдром раздраженного кишечника.

Стрессы могут оказать сильное влияние на сердечно-сосудистую систему. Возможны повышение артериального давления и учащение сердцебиения. А это влияет на развитие гипертонии, ишемической болезни сердца и других опасных заболеваний.

Под влиянием стресса ухудшается эндокринная система. В результате нервного напряжение может произойти резкое ухудшение сахарного диабета и метаболизма.

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