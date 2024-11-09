Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда

Александра Пахмутова сегодня, 9 ноября, отмечает 95-летие. Композитор является автором более 400 песен, но работает в разных жанрах. На счету Александры Пахмутовой — произведения для симфонического оркестра «Русская сюита» (1952), «Концерт для трубы с оркестром» (1955), увертюра «Юность» (1957). Также она написала музыку к десяткам фильмов, таким как «Девчата» (1961), «Три тополя на Плющихе» (1967), «Баллада о спорте» (1979), «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» (2006).