Минздрав сказал о состоянии пяти человек, пострадавших в ДТП в Витебской области. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Согласно данным специалистов Республиканского центра медреагирования в результате ДТП в Витебской области, где автомобиль с компанией молодежи упал в мелиоративный канал и перевернулся, пострадали пять человек, шестой пассажир авто умер до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.
Сообщается, что к месту ДТП незамедлительно выехали бригады скорой медпомощи. Пострадавших осмотрели специалисты Витебской областной клинической больницы, Витебской городской больницы скорой медицинской помощи. Минздрав уточнил, что после проведения осмотров и консилиумом, оказания первичной медпомощи, все пациенты были доставлены в больницы.
Уточняется, что двое детей госпитализированы в Витебский областной детский центр, а трое взрослых — в Витебскую областную больницу. В пресс-службе ведомства добавили, что у всех пациентов были диагностированы сочетанные травмы, им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее мы писали, что два человека погибли в ДТП с отлетевшим прицепом авто в Брестской области.
Тем временем Белстат сказал, что каждый четвертый сотрудник получает зарплату 2500 рублей.