Минздрав сказал о состоянии пяти человек, пострадавших в ДТП в Витебской области

Уточняется, что двое детей госпитализированы в Витебский областной детский центр, а трое взрослых — в Витебскую областную больницу. В пресс-службе ведомства добавили, что у всех пациентов были диагностированы сочетанные травмы, им оказывается вся необходимая помощь.