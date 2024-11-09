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В двух поселках Советского района Казани на сутки отключат водоснабжение

Причиной стали работы на переложенном участке водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В поселках Нагорный и Новая Сосновка Советского района Казани временно прекратят подачу воды. Причиной стало подключение переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

Воды на будет с 9:00 12 ноября до 9:00 13 ноября. Отключение не коснется ряда улиц, сообщили в МУП «Водоканал».

В поселке Нагорный исключением стали дома по улицам Альметьевской, Белогорской, Березка, Динамо, Пешеходной, Рудной, Самодеятельности, Ягодной (от дома № 1 до дома № 52).

В поселке Новая Сосновка воду не отключат в домах по улицам Гагарина, Мадлен, Окружной, Продольной, Раздольной, Утренней, Шоссейной.

Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам жителей, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.

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