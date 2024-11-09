Красноярский ХК «Сокол» победил «Ижсталь» благодаря буллитам

По мнению одного из фанатов, Андрея (фамилию просил не указывать), у красноярского клуба, который прервал серию из 9 поражений, есть хорошие шансы, чтобы развить успех в дальнейших играх. Дело в том, что в конце октября стало известно о назначении нового главного тренера, Юрия Файкова. По словам Андрея, он еще только знакомится с игроками, однако есть шанс, что он выведет их на новый уровень. Только тренерский стаж этого в прошлом хоккеиста составляет уже 24 года, а в послужном списке — работа со сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Под его руководством выигрывала Кубок Азии, завоевывала серебро и дважды участвовала в чемпионатах мира по хоккею в Кейптауне и Люксембурге. Файков приехал из Беларуси, где тренировал местные команды до назначения в Красноярск.