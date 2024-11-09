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Красноярский ХК «Сокол» победил «Ижсталь» благодаря буллитам

В Красноярске прошел интересный хоккейный матч.

Источник: БЕЛТА

В Красноярске прошел интересный хоккейный матч. Местная команда «Сокол» играла против команды «Ижсталь» из Ижевска.

Хотя «Ижсталь» не очень хорошо выступает в этом сезоне, в этот раз они показали отличную игру. Возможно, это связано с тем, что у них недавно сменился тренер, что подняло боевой дух команды.

В воротах «Ижстали» стоял молодой вратарь Лоренс Зинаддин. Для него это был первый матч в лиге. Интересно, что Лоренс родился в жаркой стране — Объединенных Арабских Эмиратах, а теперь играет в такой «зимний» вид спорта, как хоккей.

Первый период закончился без голов. Но во втором периоде игра стала очень напряженной. «Сокол» забил три шайбы подряд, но «Ижсталь» быстро ответила двумя голами.

В третьем периоде «Ижсталь» сравняла счет. Основное время закончилось со счетом 3:3.

Победителя определили в серии буллитов. Удача улыбнулась «Соколу» — решающий гол забил Алексей Шубин. Итоговый счет матча — 4:3 в пользу «Сокола».

Еще в начале ноября сообщалось, что красноярский ХК «Сокол» проиграл в матче с «Торпедо-Горький».

По мнению одного из фанатов, Андрея (фамилию просил не указывать), у красноярского клуба, который прервал серию из 9 поражений, есть хорошие шансы, чтобы развить успех в дальнейших играх. Дело в том, что в конце октября стало известно о назначении нового главного тренера, Юрия Файкова. По словам Андрея, он еще только знакомится с игроками, однако есть шанс, что он выведет их на новый уровень. Только тренерский стаж этого в прошлом хоккеиста составляет уже 24 года, а в послужном списке — работа со сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Под его руководством выигрывала Кубок Азии, завоевывала серебро и дважды участвовала в чемпионатах мира по хоккею в Кейптауне и Люксембурге. Файков приехал из Беларуси, где тренировал местные команды до назначения в Красноярск.

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