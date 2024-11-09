Красноярский ХК «Сокол» победил «Ижсталь» благодаря буллитам

В Красноярске прошел интересный хоккейный матч. Местная команда «Сокол» играла против команды «Ижсталь» из Ижевска.
Хотя «Ижсталь» не очень хорошо выступает в этом сезоне, в этот раз они показали отличную игру. Возможно, это связано с тем, что у них недавно сменился тренер, что подняло боевой дух команды.
В воротах «Ижстали» стоял молодой вратарь Лоренс Зинаддин. Для него это был первый матч в лиге. Интересно, что Лоренс родился в жаркой стране — Объединенных Арабских Эмиратах, а теперь играет в такой «зимний» вид спорта, как хоккей.
Первый период закончился без голов. Но во втором периоде игра стала очень напряженной. «Сокол» забил три шайбы подряд, но «Ижсталь» быстро ответила двумя голами.
Победителя определили в серии буллитов. Удача улыбнулась «Соколу» — решающий гол забил Алексей Шубин. Итоговый счет матча — 4:3 в пользу «Сокола».
Еще в начале ноября сообщалось, что красноярский ХК «Сокол» проиграл в матче с «Торпедо-Горький».
По мнению одного из фанатов, Андрея (фамилию просил не указывать), у красноярского клуба, который прервал серию из 9 поражений, есть хорошие шансы, чтобы развить успех в дальнейших играх. Дело в том, что в конце октября стало известно о назначении нового главного тренера, Юрия Файкова. По словам Андрея, он еще только знакомится с игроками, однако есть шанс, что он выведет их на новый уровень. Только тренерский стаж этого в прошлом хоккеиста составляет уже 24 года, а в послужном списке — работа со сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Под его руководством выигрывала Кубок Азии, завоевывала серебро и дважды участвовала в чемпионатах мира по хоккею в Кейптауне и Люксембурге. Файков приехал из Беларуси, где тренировал местные команды до назначения в Красноярск.