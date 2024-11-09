Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил Александре Пахмутовой звание «Героя Труда»

Путин присвоил звание «Героя Труда» композитору Александре Пахмутовой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальный портал правовой информации, опубликован соответствующий Указ.

Источник: администрации Волгоградской области

Уроженка Сталинграда награждена «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».

Сегодня, 9 ноября, Александра Николаевна Пахмутова отмечает 95-летие. Губернатор Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей Волгоградской области направил поздравительную телеграмму выдающемуся композитору современности. Сегодня Андрей Бочаров вместе с председателем регпарламента Александром Блошкиным примут участие в концерте Александры Пахмутовой, который состоится на сцене Большого театра в Москве. Первый концерт из юбилейной серии прошел весной в родном для композитора городе — Волгограде.

Напомним, в честь Александры Николаевны в Волгоградской области учреждены премии и стипендии, музыкальные фестивали, ее имя присвоено новой школе-тысячнику № 7, а также будущему культурно-образовательному центру. В Волгограде есть сквер имени Александры Пахмутовой.

Путин Владимир