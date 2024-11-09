Путин присвоил Александре Пахмутовой звание «Героя Труда»

Сегодня, 9 ноября, Александра Николаевна Пахмутова отмечает 95-летие. Губернатор Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей Волгоградской области направил поздравительную телеграмму выдающемуся композитору современности. Сегодня Андрей Бочаров вместе с председателем регпарламента Александром Блошкиным примут участие в концерте Александры Пахмутовой, который состоится на сцене Большого театра в Москве. Первый концерт из юбилейной серии прошел весной в родном для композитора городе — Волгограде.