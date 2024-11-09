«Ей просто повезло». Что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Коко Гауфф в полуфинале итогового турнира WTA

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла 8 ноября в полуфинале итогового турнира WTA в Эр-Рияде третьей ракетке из США Кори Гауфф со счетом 6:7 (4:7), 3:6.
Поражение от Гауфф стало у Соболенко вторым подряд после того, как она обеспечила себе звание первой ракетки по итогам года.
В финале итогового турнира встретятся Коко Гауфф, которую до встречи в Эр-Рияде Арина обыграла в 2024 году дважды, и китаянка Чжэн Циньвэнь, проигравшая белоруске все четыре матча в 2024-м и все пять в истории их встреч.
Есть от чего Арине расстроится. Но винить она может только саму себя.
Для Арины это был матч упущенных возможностей. Фото: кадр видео.
Гауфф сумела собраться после проигранного накануне матча Крейчиковой, а вот Соболенко была сама не своя. Слишком много недовольства собой мы видели на лице Арины в неудачном матче против Рыбакиной, продолжилась черная полоса и в поединке против Гауфф.
В ключевые моменты Арина теряла концентрацию и действовала нервно, поспешно, несобранно.
Соболенко выбыла их престижного турнира. Фото: кадр видео.
Пример тому концовка первой партии. Соболенко вела 6:5 и подавала на сет. 30:15 в ее пользу, два мяча до победы. Все в ее руках. Но в следующем розыгрыше Арина совершает невынужденную ошибку при ударе с задней линии, затем просто лупит в аут со середины корта и завершает комедию ошибок в этом гейме простым ударом в сетку — важнейший гейм проигран практически без участия Гауфф. Счет стал 6:6.
Собраться на тай-брейк Соболенко не сумела и проиграла почти уже выигранную партию — 6:7 (4:7).
Когда Арина с саркастической улыбкой шла по корту и что-то говорила своей команде, стало ясно, что она не с соперницей не может справиться, а с собой.
— Честно говоря, я должна сказать, что ей просто повезло в тех нескольких очках в конце первого сета, — цитирует WTA высказывание Соболенко после матча. — А я как-то отвлеклась и отпустила игру. Потом было уже слишком поздно возвращаться на тай-брейке, и я проиграла первый сет.
Гауфф на фоне града ошибок Соболенко действовала стабильно. А главное для американки, что у нее шла подача, с которой ранее были проблемы.
Арина проиграла, но осталась первой ракеткой. Фото: кадр видео.
Но Арина понимала, что это она отдала матч. Более того, два матча подряд она не проигрывала с октября 2022-го.
— Я торопилась и не очень хорошо приспосабливалась к мячу, как в первых двух матчах, — продолжила Соболенко. — Этот матч просто полон упущенных возможностей с моей стороны.
Соболенко не смогла превзойти Гауфф по виннерам — 14:14, а по невынужденным ошибкам у белоруски был полнейший провал 47:27. Арина реализовала лишь 4 брейк-пойнта из 13, а Гауфф — 6 из 11.
— Очевидно, что она отличный игрок, но я просто чувствовала, что если я смогу хорошо играть и хорошо подавать, у меня будет хороший шанс, — сказала Гауфф. — И как только я поняла, что чувствую свою подачу, у меня просто появилась вера в то, что я могу победить.
Гауфф, конечно, торжествует и теперь выйдет фаворитом на финальный матч.
Теперь Гауфф фаворитка финала. Фото: кадр видео.
20-летняя американка благодаря этой победе стала самым молодым игроком, пробившимся в финальный матч итогового турнира WTA после Каролин Возняцки в 2010 году, и самым молодым игроком, победившим первую ракетку мира на финальном турнире, с тех пор, как Мария Шарапова победила Линдси Дэвенпорт в 2004 году.
Теперь ей не хватает одной победы, чтобы стать самой молодой победительницей итогового турнира с момента победы Шараповой в 2004 году.
Победительница финала получит рекордные 4 805 000 долларов — самый большой призовой чек в истории женского профессионального тенниса.
Арина Соболенко завершает сезон в звании первой ракетки мира, двумя победами на турнирах «Большого шлема» и еще двумя титулами WTA-1000.
Поэтому Арина сказала журналистам на пресс-конференции, что она многого добилась, и что у нее нет места разочарованиям, а только гордость за свои достижения.
Вот с такой уверенностью она и войдет в следующий сезон, который начнется в январе 2025 года.
Ранее мы писали, что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Елены Рыбакиной: «Предстоит научиться, как сохранять голод, когда единственная мотивация — очки и деньги».