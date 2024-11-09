«Ей просто повезло». Что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Коко Гауфф в полуфинале итогового турнира WTA

— Очевидно, что она отличный игрок, но я просто чувствовала, что если я смогу хорошо играть и хорошо подавать, у меня будет хороший шанс, — сказала Гауфф. — И как только я поняла, что чувствую свою подачу, у меня просто появилась вера в то, что я могу победить.