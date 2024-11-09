Два села в Башкирии получат 22 млн рублей из федеральной казны

Два башкирских села получат 22 млн рублей на двоих за эффективное управление. Соответствующее распоряжение недавно подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Воскресенский сельсовет в Мелеузовском районе и Краснохолмский сельсовет в Калтасинском районе получат деньги из федеральной казны за лучшие решения в сфере экономической политики, управления финансами и эффективной работы ЖКХ. Решение поощрить две башкирские деревни было принято по итогам конкурса «Лучшая муниципальная практика». Бюджет конкурса на все регионы России составил миллиард рублей.
Воскресенский сельсовет получит за призовое место 15 млн рублей, а Краснохолмский — 7 млн рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.