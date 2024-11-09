Два села в Башкирии получат 22 млн рублей из федеральной казны

Воскресенский сельсовет в Мелеузовском районе и Краснохолмский сельсовет в Калтасинском районе получат деньги из федеральной казны за лучшие решения в сфере экономической политики, управления финансами и эффективной работы ЖКХ. Решение поощрить две башкирские деревни было принято по итогам конкурса «Лучшая муниципальная практика». Бюджет конкурса на все регионы России составил миллиард рублей.