Подрядчик из Иркутска заплатит более шести млн за нарушение условий контракта

В 2021 году представители образовательного учреждения № 53 заключили муниципальный контракт на строительство здания для начальной школы на 500 мест на улице Севастопольской в Ленинском округе. По контракту работы должны были закончить в декабре 2023, однако подрядчик сорвал установленные сроки и не сдал объект.