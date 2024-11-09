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Подрядчик из Иркутска заплатит более шести млн за нарушение условий контракта

Рабочие не успели построить школу в установленные сроки.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске строительство начальной школы завершили благодаря вмешательству правоохранителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

В 2021 году представители образовательного учреждения № 53 заключили муниципальный контракт на строительство здания для начальной школы на 500 мест на улице Севастопольской в Ленинском округе. По контракту работы должны были закончить в декабре 2023, однако подрядчик сорвал установленные сроки и не сдал объект.

Строительство школы завершено. Прокуратура Иркутской области.

— Прокуратура внесла представления и завела дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения директор подрядной организации оштрафован более чем на шесть миллионов рублей, а главный распорядитель бюджетных средств — на 10 тысяч, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Скоро в школе начнутся занятия. Прокуратура Иркутской области.

На данный момент школу уже построили, она соответствует всем требованиям. В ближайшее время ученики смогут приступить к занятиям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске до 22 ноября ограничили движение транспорта пол улице Баррикад.