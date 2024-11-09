Ход реконструкции дворца Ольденбургских показали на видео

По словам губернатора, к 2025 году планируется завершить все запланированные работы по реставрации дворца, а к 2027 году полностью обновить комплекс, включая прилегающий нижний парк. Завершение проекта позволит значительно повысить привлекательность объекта для туристов и внести вклад в культурное наследие региона.