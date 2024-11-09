Ход реконструкции дворца Ольденбургских показали на видео

Особое внимание было уделено восстановлению уникального механизма часов на одной из башен, а также изготовлению новых колоколов, соответствующих историческим оригиналам. Воссоздание этих элементов потребовало значительных усилий от команды специалистов, стремящихся сохранить аутентичность архитектурного памятника.
Как отметил губернатор Александр Гусев, дворец Ольденбургских является одним из важнейших культурных и туристических объектов региона. Его уникальная архитектура и богатая история привлекают тысячи гостей ежегодно. Продолжающаяся реконструкция комплекса станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры области.
По словам губернатора, к 2025 году планируется завершить все запланированные работы по реставрации дворца, а к 2027 году полностью обновить комплекс, включая прилегающий нижний парк. Завершение проекта позволит значительно повысить привлекательность объекта для туристов и внести вклад в культурное наследие региона.