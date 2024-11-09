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Ход реконструкции дворца Ольденбургских показали на видео

В Воронежской области завершился ещё один значимый этап восстановления исторического дворцового комплекса Ольденбургских. Специалисты отреставрировали въездные ворота с двумя башнями, которые являются визитной карточкой объекта и первым, что видят посетители при входе во дворец.

Источник: 36on

Особое внимание было уделено восстановлению уникального механизма часов на одной из башен, а также изготовлению новых колоколов, соответствующих историческим оригиналам. Воссоздание этих элементов потребовало значительных усилий от команды специалистов, стремящихся сохранить аутентичность архитектурного памятника.

Как отметил губернатор Александр Гусев, дворец Ольденбургских является одним из важнейших культурных и туристических объектов региона. Его уникальная архитектура и богатая история привлекают тысячи гостей ежегодно. Продолжающаяся реконструкция комплекса станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры области.

По словам губернатора, к 2025 году планируется завершить все запланированные работы по реставрации дворца, а к 2027 году полностью обновить комплекс, включая прилегающий нижний парк. Завершение проекта позволит значительно повысить привлекательность объекта для туристов и внести вклад в культурное наследие региона.

архитектура