Узбекская шахматистка стала двукратной чемпионкой мира

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекская шахматистка Афруза Хамдамова стала двукратной чемпионкой мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерация шахмат Узбекистана.
Как отмечается, Хамдамова досрочно одержала победу на Чемпионате мира FIDE среди девушек до 16 лет, который проходит в Бразилии.
В Федерации рассказали, что шахматистка набрала 9,5 очка в 10 партиях. Она одержала девять побед и один раз сыграла вничью.
Напомним, что в 2023 году в Италии Афруза Хамдамова стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет. Тогда она стала первой шахматисткой из Узбекистана, которой удалось завоевать мировой титул.