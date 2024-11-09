Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекская шахматистка стала двукратной чемпионкой мира

Афруза Хамдамова добилась еще одного исторического результата на молодежном чемпионате мира в Бразилии.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекская шахматистка Афруза Хамдамова стала двукратной чемпионкой мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерация шахмат Узбекистана.

Как отмечается, Хамдамова досрочно одержала победу на Чемпионате мира FIDE среди девушек до 16 лет, который проходит в Бразилии.

В Федерации рассказали, что шахматистка набрала 9,5 очка в 10 партиях. Она одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

Напомним, что в 2023 году в Италии Афруза Хамдамова стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет. Тогда она стала первой шахматисткой из Узбекистана, которой удалось завоевать мировой титул.