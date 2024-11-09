Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Круизные лайнеры поплывут из Владивостока по России и за рубеж

Федеральное агентство морского и речного транспорта совместно с ФГУП «Росморпорт» подготовило программу по развитию морского круизного туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ключевым элементом программы станет приобретение специализированного круизного судна для обслуживания маршрутов в Дальневосточном бассейне. Для реализации этой инициативы планируется использовать лизинговую схему с привлечением частных инвесторов.

Стратегическим шагом может стать формирование единого федерального оператора морских круизных маршрутов. Эта структура возьмет на себя полный цикл создания и управления туристическими продуктами — от разработки маршрутов до обеспечения сервиса.

Особое внимание уделяется развитию дальневосточного направления. В теплый сезон (апрель-октябрь) запланированы круизы по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский с остановками у берегов Сахалина и Курильских островов.

В зимний период маршрутная сеть расширится за счет международных направлений. Из Владивостока будут организованы круизы с посещением портов дружественных стран АТР — Китая, КНДР, Вьетнама, Камбоджи и государств Полинезии.

Спрос на морские путешествия в регионе уже демонстрирует высокие показатели — круизные туры по Чукотке на 2025 год полностью забронированы. Параллельно ведется работа по развитию инфраструктуры — в частности, в Магадане создается новый причал для круизных лайнеров и разрабатываются дополнительные туристические маршруты.

туризм и отдых