Круизные лайнеры поплывут из Владивостока по России и за рубеж

Ключевым элементом программы станет приобретение специализированного круизного судна для обслуживания маршрутов в Дальневосточном бассейне. Для реализации этой инициативы планируется использовать лизинговую схему с привлечением частных инвесторов.
Стратегическим шагом может стать формирование единого федерального оператора морских круизных маршрутов. Эта структура возьмет на себя полный цикл создания и управления туристическими продуктами — от разработки маршрутов до обеспечения сервиса.
Особое внимание уделяется развитию дальневосточного направления. В теплый сезон (апрель-октябрь) запланированы круизы по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский с остановками у берегов Сахалина и Курильских островов.
В зимний период маршрутная сеть расширится за счет международных направлений. Из Владивостока будут организованы круизы с посещением портов дружественных стран АТР — Китая, КНДР, Вьетнама, Камбоджи и государств Полинезии.
Спрос на морские путешествия в регионе уже демонстрирует высокие показатели — круизные туры по Чукотке на 2025 год полностью забронированы. Параллельно ведется работа по развитию инфраструктуры — в частности, в Магадане создается новый причал для круизных лайнеров и разрабатываются дополнительные туристические маршруты.