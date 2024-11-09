Круизные лайнеры поплывут из Владивостока по России и за рубеж

Спрос на морские путешествия в регионе уже демонстрирует высокие показатели — круизные туры по Чукотке на 2025 год полностью забронированы. Параллельно ведется работа по развитию инфраструктуры — в частности, в Магадане создается новый причал для круизных лайнеров и разрабатываются дополнительные туристические маршруты.