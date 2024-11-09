Энергетики Южного Урала перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Работа энергетиков ПАО «Россети Урал» на территории Свердловской и Челябинской областей с 10 часов 9 ноября переведена в режим повышенной готовности в связи с подтверждением неблагоприятного прогноза погоды — сильный мокрый снег, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.