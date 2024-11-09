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Энергетики Южного Урала перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Работа энергетиков ПАО «Россети Урал» на территории Свердловской и Челябинской областей с 10 часов 9 ноября переведена в режим повышенной готовности в связи с подтверждением неблагоприятного прогноза погоды — сильный мокрый снег, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Reuters

Мобилизован оперативно-ремонтный персонал для быстрого реагирования на возможные технологические нарушения. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены спецтехникой. Установлен особый контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности свердловского и челябинского филиалов компании. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам края.

Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8−800−220−0−220 (звонок по России бесплатный). Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220. Услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2.

На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная, здесь же дополнительно размещается информация о введениях ограничений потребителей, а также функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме можно, заполнив форму.

энергетика