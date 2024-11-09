Энергетики Южного Урала перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Мобилизован оперативно-ремонтный персонал для быстрого реагирования на возможные технологические нарушения. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены спецтехникой. Установлен особый контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности свердловского и челябинского филиалов компании. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам края.
Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8−800−220−0−220 (звонок по России бесплатный). Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220. Услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2.
На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная, здесь же дополнительно размещается информация о введениях ограничений потребителей, а также функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме можно, заполнив форму.