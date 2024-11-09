В Мордовии при помощи ИИ создали бетон со сроком эксплуатации до 200 лет

Разработка представляет собой сухую строительную смесь, состоящую из портландцемента, кварцевого песка и комплексной органоминеральной добавки на основе поверхностно-активных веществ, отходов металлургических производств и распространенных осадочных пород. При смешивании с водой она приобретает способность к самоуплотнению и компенсации усадочных деформаций.