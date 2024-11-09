В Мордовии при помощи ИИ создали бетон со сроком эксплуатации до 200 лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты Мордовского государственного университета им. Огарёва при поддержке Российского научного фонда разработали самоуплотняющийся безусадочный мелкозернистый бетон, в два-четыре раза превосходящий традиционные тяжелые бетоны по полезным свойствам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что при проектировании материала применялся искусственный интеллект.
«Проектирование бетона выполнялось с использованием методов машинного обучения — одного из направлений искусственного интеллекта. Для решения поставленных задач была собрана и проанализирована база экспериментальных данных, включающая свыше тысячи различных составов цементного материала», — отметили в пресс-службе.
Разработка представляет собой сухую строительную смесь, состоящую из портландцемента, кварцевого песка и комплексной органоминеральной добавки на основе поверхностно-активных веществ, отходов металлургических производств и распространенных осадочных пород. При смешивании с водой она приобретает способность к самоуплотнению и компенсации усадочных деформаций.
«Ввиду низкой проницаемости, высокой прочности и коррозионной стойкости срок службы разработанного бетона в обычных условиях эксплуатации может превышать 150−200 лет. Cебестоимость сухой смеси на 10−15% ниже имеющихся аналогов за счет сниженной цементоемкости состава, использования местного сырья и отходов промышленности», — рассказал доцент кафедры строительных конструкций Артемий Балыков.
Модели машинного обучения, примененные в процессе разработки, могут осуществлять мониторинг прогностических факторов, обучаясь по мере поступления новых данных. Это дает возможность получать информацию о влиянии различных рецептурных и технологических параметров на структуру и эксплуатационные характеристики мелкозернистого бетона.
Как отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарёва Дмитрий Глушко, и к новому высокофункциональному бетону, и к интеллектуальным системам его проектирования проявили интерес индустриальные партнеры.