Налетай, не скупись: в Кишиневе в выходные работают ярмарки с местной продукцией — список адресов, где купить товары по выгодным ценам

Ярмарки в эти выходные: список локаций.
Ботаника:
- В парке «Долина роз» в эти выходные пройдут культурные мероприятия в рамках Национального дня молодёжи.
Буюканы:
- Ярмарка «EcoLocal» — в субботу на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).
- В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) организуют ярмарку местных производителей «Cămara fest».
- На бул. Шт. чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия», пройдёт «Yard sale».
Центр:
- ул. Карбунарилор, 9 и М. Варлаам (между ул. Армянской и ул. Тигина) — ярмарка сельскохозяйственной продукции.
Чеканы:
- Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 20, 24, 28.
- Ярмарка малых производителей пройдёт на аллее Мирчи чел Бэтрын, сквер у Солнечного дерева.
Рышкановка:
- На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6), К. Орхеюлуй, 109/2 — ярмарки местных производителей.