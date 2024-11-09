Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налетай, не скупись: в Кишиневе в выходные работают ярмарки с местной продукцией — список адресов, где купить товары по выгодным ценам

9 и 10 ноября жителей и гостей столицы ждут традиционные ярмарки отечественной продукции.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарки в эти выходные: список локаций.

Ботаника:

  • В парке «Долина роз» в эти выходные пройдут культурные мероприятия в рамках Национального дня молодёжи.

Буюканы:

  • Ярмарка «EcoLocal» — в субботу на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).
  • В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) организуют ярмарку местных производителей «Cămara fest».
  • На бул. Шт. чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия», пройдёт «Yard sale».

Центр:

  • ул. Карбунарилор, 9 и М. Варлаам (между ул. Армянской и ул. Тигина) — ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Чеканы:

  • Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 20, 24, 28.
  • Ярмарка малых производителей пройдёт на аллее Мирчи чел Бэтрын, сквер у Солнечного дерева.

Рышкановка:

  • На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6), К. Орхеюлуй, 109/2 — ярмарки местных производителей.