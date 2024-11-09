«Закупили 4 пачки»: красноярцы рассказали, как на них повлиял рост цен на масло

Цена на продукцию некоторых марок подскочила до 300 рублей и выше за обычный брикет. «МК в Красноярске» пообщался с жителями региона и узнал, как они переживают повышение цен на популярный продукт.
По данным статистики, из-за повышения цен на масло сократились продажи этого продукта. Из разговора с продавцом одной из красноярских торговых сетей стало ясно, что масло из натуральных продуктов, которое стоит около 300 рублей, особо не берут, предпочитая более дешевые и низкокачественные аналоги.
«У меня мама купила недавно непонятно что, я даже марку такую не знаю. А масла с натуральными продуктами резко и сильно подорожали», — поделилась сотрудница торговой точки.
Известный телеведущий, зоозащитник, донор и спортсмен Владислав Власов, который недавно женился, признался, что сделал небольшой запас масла.
«Мы, как только тема пошла, закупили четыре брикета качественного масла и положили в морозильник на будущее. Но, вообще, я его мало ем с самого детства. Оно не вредно в небольших дозах. Бутерброды иногда можно, а вот кашу с маслом не люблю. То есть, для меня известная поговорка не работает, мне кашу маслом вполне можно испортить», — рассказал Власов.
Для участника железногорской музыкальной группы «Лирика Улиц» Александра Котенева рост цен на масло — неприятный, но не критичный момент:
«Жена масло не ест, дочка тоже больше сыр плавленый любит. Я иногда покупаю по желанию, потом оно долго лежит в холодильнике, пока не съем. Для моей семьи не критично. Но, конечно же, ничего хорошего в росте цен нет», — поделился Александр.
Ветеринары Софья и Полина Климкины тоже стараются ограничить употребление масла. Так. Софья рассказала, что недавно решила его купить и угостить ребенка, а заодно побаловать себя, так как редко покупает такой продукт. Врач также напомнила, что для кошек и собак сливочное масло вредно, поэтому даже если владелец финансово обеспечен и обожает питомца, его лучше не угощать таким продуктом:
«Масло может вызвать расстройство пищеварительной системы и привести к панкреатиту. Это очень жирный продукт», — отметила Софья Климкина.
Полина пояснила, что тоже редко приобретает подорожавший продукт.
«Покупаем, когда хочется праздника. У меня сливочное масло теперь ассоциируется с дорогими бутербродами с икрой», — шутит врач.
Ранее ветеринары Климкины рассказали об опасности для животных лакомств из зоомагазинов.