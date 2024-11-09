«Закупили 4 пачки»: красноярцы рассказали, как на них повлиял рост цен на масло

«Мы, как только тема пошла, закупили четыре брикета качественного масла и положили в морозильник на будущее. Но, вообще, я его мало ем с самого детства. Оно не вредно в небольших дозах. Бутерброды иногда можно, а вот кашу с маслом не люблю. То есть, для меня известная поговорка не работает, мне кашу маслом вполне можно испортить», — рассказал Власов.