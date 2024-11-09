Начальную школу в Ново-Ленино Иркутска достроили после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ленинского района Иркутска провела проверку соблюдения законодательства в сфере контрактной системы в рамках реализации национального проекта «Образование». Установлено, что в 2021 году средняя школа № 53 заключила муниципальный контракт на строительство здания начальной школы на 500 мест на улице Севастопольская в Ленинском округе. Срок выполнения работ был установлен до декабря 2023 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в полном объеме и в установленные сроки, что является нарушением условий контракта. По этой причине прокуратура внесла представления и возбудила административные дела по статьям 7.32 и 15.15.3 КоАП РФ за неисполнение обязательств по контракту и за нарушение порядка получения межбюджетных трансфертов. В результате рассмотрения этих дел директор подрядной организации был оштрафован на сумму свыше 6 млн рублей, а главный распорядитель бюджетных средств — на 10 тысяч рублей.
Благодаря принятым прокуратурой мерам и сотрудничеству с региональными властями строительство начальной школы было завершено, и в настоящее время выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию.