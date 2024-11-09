Начальную школу в Ново-Ленино Иркутска достроили после вмешательства прокуратуры

Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в полном объеме и в установленные сроки, что является нарушением условий контракта. По этой причине прокуратура внесла представления и возбудила административные дела по статьям 7.32 и 15.15.3 КоАП РФ за неисполнение обязательств по контракту и за нарушение порядка получения межбюджетных трансфертов. В результате рассмотрения этих дел директор подрядной организации был оштрафован на сумму свыше 6 млн рублей, а главный распорядитель бюджетных средств — на 10 тысяч рублей.