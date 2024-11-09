Алина Загитова выступила на церемонии открытия этапа Гран-при в Красноярске

В Красноярске прошло торжественное открытие третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию.
На церемонии открытия выступила известная фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Спортсменка ранее сообщала о своем приезде в краевой центр для выступления. Загитова каталась под музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
В субботу, 9 ноября, одиночные спортсмены и пары будут соревноваться в короткой программе, а танцоры на льду — в ритм-танце. В воскресенье, 10 ноября, ожидаются выступления с произвольной программой.