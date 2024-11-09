«Смогут распоряжаться вашим аккаунтом и даже сменить привязанный к нему номер». Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве c голосованием в конкурсе в Telegram

Милиция сказала белорусам о мошенниках, предлагающих проголосовать в конкурсе. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«В Telegram просят проголосовать в конкурсе? Не спешите — это могут быть мошенники!» — говорится в сообщении.
В милиции отметили, что в последнее время пользователям Telegram стала приходить спам-рассылка от знакомых, которые просят «поддержать родственника в конкурсе». В сообщениях людей просят перейти по ссылке якобы для голосования.
В момент перехода по ссылке открывается страница с фейковым конкурсом. Для того, чтобы голос был засчитан, пользователю нужно указать свой номер, а затем ввести код авторизации от Telegram. В ГУВД подчеркнули, что если белорус введет код на сайте мошенников, то откроет им доступ к своей учетной записи.
«Они смогут распоряжаться вашим аккаунтом и даже сменить привязанный к нему номер», — предупредили в милиции.
Ранее милиция сказала белорусам о мошенничестве при покупке в интернете елок.
Тем временем милиция предупредила белорусов о мошенниках, которые предлагают бесплатные фотосессии: «Я — начинающий фотограф, перейдите по ссылке и посмотрите мое портфолио».
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