«Смогут распоряжаться вашим аккаунтом и даже сменить привязанный к нему номер». Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве c голосованием в конкурсе в Telegram

В момент перехода по ссылке открывается страница с фейковым конкурсом. Для того, чтобы голос был засчитан, пользователю нужно указать свой номер, а затем ввести код авторизации от Telegram. В ГУВД подчеркнули, что если белорус введет код на сайте мошенников, то откроет им доступ к своей учетной записи.