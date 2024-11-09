Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр ЖКХ Ростовской области передал свой телеграм-канал Сергею Орлову

Новый министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов начал вести телеграм-канал.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков передал свой телеграм-канал Сергею Орлову, возглавившему министерство.

— Ухожу с должности министра жилищно-коммунального хозяйства региона. За последний год моя страница стала востребована и полезна, поэтому я принял решение передать ее своему коллеге, — написал Сергей Сизиков.

Экс-чиновник поблагодарил руководство за совместную работу, а также жителей региона — за поддержку, инициативы и конструктивную критику.

Напомним, Сергея Сизикова в связи с истечением срока трудового договора освободил от должности губернатор Юрий Слюсарь. Обязанности руководителя областного коммунального ведомства были возложены на первого замглавы донского минЖКХ Сергея Орлова.