ФК «Ростов» — «Химки»: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

Сегодня, 9 ноября, в Ростове-на-Дону команды ФК «Ростов» и «Химки» сразятся в рамках матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Донские футболисты примут гостей на стадионе «Ростов Арена».
Игру проведут в рамках 15-го тура чемпионата России Владимир ВЕЛЕНГУРИН Смотреть ФК «Ростов» — «Химки» онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир.
Посмотреть игру можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:30 по московскому времени, начало футбольной баталии в 19 часов.
В текущем сезоне соперники встречались уже дважды. Фото: Денис Денмков Прогнозы, статистика и история личных встреч ФК «Ростов» — «Химки».
В текущем сезоне соперники встречались уже дважды, оба матча были кубковыми. Первая встреча 13 августа завершилась победой ростовчан — 3:1, во второй встрече, 2 октября, был ничейный счет — 2:2.
Подмосковная команда в октябре со счетом 2:0 обыграла «Локомотив», но после этого уступила «Оренбургу». Очки «Химкам» сейчас также нужны, как и ФК «Ростов».
Букмекеры ожидают результативный сценарий. Прогноз — обе команды забьют. Коэффициент — 1,71.
Ожидается результативная игра. Фото: Денис Демков.