Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Ростов» — «Химки»: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

ФК «Ростов» сразится на своем поле с командой «Химки» в матче РПЛ 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 ноября, в Ростове-на-Дону команды ФК «Ростов» и «Химки» сразятся в рамках матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Донские футболисты примут гостей на стадионе «Ростов Арена».

Игру проведут в рамках 15-го тура чемпионата России Владимир ВЕЛЕНГУРИН Смотреть ФК «Ростов» — «Химки» онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир.

Посмотреть игру можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:30 по московскому времени, начало футбольной баталии в 19 часов.

В текущем сезоне соперники встречались уже дважды. Фото: Денис Денмков Прогнозы, статистика и история личных встреч ФК «Ростов» — «Химки».

В текущем сезоне соперники встречались уже дважды, оба матча были кубковыми. Первая встреча 13 августа завершилась победой ростовчан — 3:1, во второй встрече, 2 октября, был ничейный счет — 2:2.

Напомним, ранее в Кубке России футболисты «Ростова» обыграли «Спартак» со счетом 0:1, а в рамках РПЛ сыграли вничью с «Динамо» — 1:1 и уступили «Ахмату» — 2:3.

Подмосковная команда в октябре со счетом 2:0 обыграла «Локомотив», но после этого уступила «Оренбургу». Очки «Химкам» сейчас также нужны, как и ФК «Ростов».

Букмекеры ожидают результативный сценарий. Прогноз — обе команды забьют. Коэффициент — 1,71.

Ожидается результативная игра. Фото: Денис Демков.