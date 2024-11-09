Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае выбрали «королеву» уголовно-исполнительной системы

В Красноярске завершился конкурс красоты среди сотрудниц ГУФСИН.

Источник: ГУФСИН по Красноярскому краю

В красноярском Дворце Труда прошел конкурс «Краса УИС-2024». В нем приняли участие сотрудницы краевого управления федеральной службы исполнения наказаний.

Участвовали в мероприятии 24 девушки. Они подготовили визитки и творческие номера, поучаствовали в дефиле в рабочей форме и вечернем платье. Победительницей конкурса стала оперуполномоченный оперативного отдела ИК-5 Елена Клоченко. Самой артистичной назвали инструктора-кинолога отдела охраны Тюрьмы-2 Яну Высотину. Королевой стиля жюри признали старшего инспектора ОВСРЛС ГУФСИН Юлию Полилей. В интернет-голосовании победила младший инспектор отдела охраны СИЗО-5 Маргарита Пакусова.

Участницы конкурса получили от руководства ГУФСИН и партнеров цветы, подарочные сертификаты и дипломы.

Кстати, на сайте «Комсомольской правды» сейчас тоже проходит конкурс красоты — «Леди в погонах». Отдать голос за понравившуюся участницу можно по ссылке.

мода и красота