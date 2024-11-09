В Красноярском крае выбрали «королеву» уголовно-исполнительной системы

Участвовали в мероприятии 24 девушки. Они подготовили визитки и творческие номера, поучаствовали в дефиле в рабочей форме и вечернем платье. Победительницей конкурса стала оперуполномоченный оперативного отдела ИК-5 Елена Клоченко. Самой артистичной назвали инструктора-кинолога отдела охраны Тюрьмы-2 Яну Высотину. Королевой стиля жюри признали старшего инспектора ОВСРЛС ГУФСИН Юлию Полилей. В интернет-голосовании победила младший инспектор отдела охраны СИЗО-5 Маргарита Пакусова.