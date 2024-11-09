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Еще три новых остановочных павильона появятся в Комсомольске до конца года

Все конструкции выполнят из антивандальных материалов.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске продолжается установка и ремонт автобусных остановок. В этом году в городе появятся три новых павильона, а еще один будет отремонтирован. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Новые остановочные павильоны разместят на пересечении Уральской и Орехова, возле дома № 69 по улице Орехова, рядом с детским садом № 96. Еще один павильон установят возле дома № 4 улицы Советской, и один на Хорпинском шоссе, рядом с домом № 7.

«Кроме того, планируется ремонт павильона у дома № 30 Восточного шоссе. Все конструкции будут выполнены из антивандальных материалов», — рассказали в администрации города.