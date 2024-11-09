Свердловские власти рассказали, куда сообщать для уборки дорог от снега

По данным синоптиков, снег ожидается весь день, в отдельных районах зафиксирована изморозь, гололед, метель. Инспекторы ГИБДД предупредили о сложных дорожных условиях и попросили водителей быть аккуратнее на дорогах.
По данным департамента информационной политики, жители могут сообщить об участках дорог, где нудно убрать снег по телефонам специальных диспетчерских служб:
На федеральных трассах (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов) по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ «Уралуправтодор» 8−800−200−63−06;
На региональных трассах по телефону дорожной диспетчерской службы Управления автодорог Свердловской области
О снеге на улицах Екатеринбурга нужно сообщать в ЕДДС Екатеринбурга: