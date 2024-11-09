Свердловские власти рассказали, куда сообщать для уборки дорог от снега

На уборку региональных дорог в период снегопадов в Свердловской области вышли 256 единиц техники. По данным свердловского управления автомобильных дорог для борьбы с зимней скользкостью с начала дня израсходовано 603 кубометров пескосоляной смеси. Вчера дорожники применили 1,7 тыс. кубометров противогололедных материалов.