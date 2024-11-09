11 тысяч жителей Красноярского края за неделю стали жертвами мошенников

По данным прокуратуры Красноярского края, с начала года жертвами интернет-мошенников стали почти 11 тысяч жителей региона. Только за последнюю неделю аферисты обманули 217 человек на сумму свыше 59 млн рублей.
Правоохранители предупреждают, что аферисты становятся все хитрее, а способы обмана все изощренней. И просят жителей края быть бдительными.
Так, попалась на уловки мошенников 68-летняя пенсионерка из Красноярска. В конце октября женщине позвонила якобы сотрудница «Почты России» и сообщила, что ей пришло письмо из пенсионного фонда, но, чтобы его получить, требуется регистрация. И убедила жертву продиктовать СМС-код.
Затем последовал еще один звонок от сотрудника МФЦ, который предупредил о подозрительной активности в личном кабинете «Госуслуг». Поверив аферисту, женщина следовала его указаниям, которые помогут спасти сбережения, и отправилась в банк, чтобы обналичить накопления и перечислить их на «безопасный счет».
Таким образом, женщина отправила мошенникам 5,9 млн руб.
«Сотрудники банка спросили, для чего мне нужны эти деньги. Я ответила, как меня и учил псевдо-правоохранитель, что они нужны на лечение. Это были мои личные накопления за жизнь. О мошенничестве я знала, но не думала, что это со мной случится», — рассказала пенсионерка.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Также в МВД предупредили жителей Красноярского края о новом виде мобильного мошенничества. Красноярцам стали звонить мошенники, которые притворяются специалистами больниц и поликлиник.