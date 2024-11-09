11 тысяч жителей Красноярского края за неделю стали жертвами мошенников

«Сотрудники банка спросили, для чего мне нужны эти деньги. Я ответила, как меня и учил псевдо-правоохранитель, что они нужны на лечение. Это были мои личные накопления за жизнь. О мошенничестве я знала, но не думала, что это со мной случится», — рассказала пенсионерка.