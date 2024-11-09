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Полиция начала проверку по факту возможного нападения на школьницу в Ангарске

Личность девушки уже установили.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети распространился видеоролик, где неизвестный мужчина забегает в подъезд за школьницей. По информации некоторых СМИ, он попытался задушить девушку, однако его спугнули соседи. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранители начали проверку.

— Личность школьницы установили. По предварительным данным противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сейчас полицейские Ангарского городского округа проводят всестороннюю проверку, — прокомментировали в МВД.

Напомним, что информация в сети может быть ложной. Стоит доверять лишь официальным источникам, например, представителям МВД, прокуратуры и Следкома.

Ранее КП-Иркутск сообщала, мужчина из Бурятии обратился за помощью в больницу после того, как раковая опухоль на его шее выросла до размеров второй головы. Он сообщил, что ему трудно дышать.