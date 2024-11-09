Подросток из Красноярска тайно сбежал в Кодинск

Юноша по имени Артем был обнаружен в Кодинске, расположенном в 500 километрах от столицы региона. Об этом сообщил телеграм-канал Kras Mash.
После исчезновения мальчика были организованы масштабные поисковые мероприятия. Волонтеры обследовали дворы, торговые центры и другие общественные места Красноярска в попытках найти пропавшего.
Информация о местонахождении подростка поступила от жителя Кодинска, который прислал фотографию Артема. На снимке юноша запечатлен в спокойной обстановке за чаепитием.
По получении сведений о нахождении подростка, за ним незамедлительно выехали представители соответствующих служб. В ближайшее время планируется возвращение Артема в Красноярск и воссоединение с родителями.
Обстоятельства, побудившие подростка совершить столь длительное путешествие, а также подробности его пребывания в Кодинске пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что пропавшую девочку-подростка из Красноярска нашли мёртвой.