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Подросток из Красноярска тайно сбежал в Кодинск

В Красноярском крае завершились поиски 14-летнего подростка, самовольно покинувшего дом 7 ноября.

Юноша по имени Артем был обнаружен в Кодинске, расположенном в 500 километрах от столицы региона. Об этом сообщил телеграм-канал Kras Mash.

После исчезновения мальчика были организованы масштабные поисковые мероприятия. Волонтеры обследовали дворы, торговые центры и другие общественные места Красноярска в попытках найти пропавшего.

Информация о местонахождении подростка поступила от жителя Кодинска, который прислал фотографию Артема. На снимке юноша запечатлен в спокойной обстановке за чаепитием.

По получении сведений о нахождении подростка, за ним незамедлительно выехали представители соответствующих служб. В ближайшее время планируется возвращение Артема в Красноярск и воссоединение с родителями.

Обстоятельства, побудившие подростка совершить столь длительное путешествие, а также подробности его пребывания в Кодинске пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что пропавшую девочку-подростка из Красноярска нашли мёртвой.