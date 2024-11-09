В Беларуси будут выпускать продукт, востребованный у спортсменов, грудничков, пожилых людей и тех, кто на диете

В ближайшей перспективе в Беларуси будут запущены новые производства по выпуску импортозамещающей молочной продукции, в том числе и концентрата сывороточного белка, сообщает БелТА со ссылкой на замначальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Марию Климову.
Специалист отметила, что сырьевая база для этого в стране есть: темп прироста производства молока в Беларуси каждый год растет, а 2023 году этот показатель составил 6%, в 2024 — 5,5%. Предприятия же Минсельхозпрод ориентирует на глубокую переработку молока, а производство концентрата сывороточного белка — именно такая тема.
«Осваивает отечественная молочная отрасль и инновационные виды продукции. Например, в планах дать старт производству концентрата молочного белка — высокопротеинового продукта, используемого во многих сферах пищевой промышленности, в частности содержащегося в детском и спортивном питании», — отметила Мария Климова.
По словам специалиста, такая продукция пользуется высоким спросом как в стране, так и за рубежом, который растет год от года.
Что представляет собой концентрат сывороточного белка, который начнут выпускать в Беларуси. Это мощный источник протеина, продукт, который благотворно влияет на рост мышц, именно поэтому протеиновые коктейли любят спортсмены и те, кто ходит в тренажерку. А еще его часто рекомендуют пожилым людям, которые после перенесенной болезни похудели и никак не могут вернуться к своему весу. Сывороточный белок часто применяем и теми, кто сидит на диете из-за низкой калорийности, но при этом длительного чувства сытости. Концентрат сывороточного белка обладает наибольшей скоростью усвоения, поскольку данная разновидность белка быстрее перерабатывается клетками организма.
А еще концентрат сывороточного белка используется в производстве детского питания, при изготовлении мороженого, других молочных и мясных продуктов.
Концентрат сывороточного белка — побочный продукт производства сыра. Сыворотка содержит около 20% белка по весу, что делает ее более чем в два раза более концентрированной по белку, чем цельное молоко, она содержит также витамины, минералы.
Кроме концентрата сывороточного белка белорусские перерабатывающие предприятия начали производство быстрорастворимого сухого молока, пользующегося повышенным спросом в странах Азии.
«Будут и новые продукты: например, лактоферрин или обезжиренный молочный жир», — отметила Мария Климова.
В свою очередь председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий отметил, что Лидский молочно-консервный завод будет выпускать уникальный продукт — концентрированное сухое молоко.
«Такого в стране никто не делает», — отметил Александр Версоцкий, и дал полную раскладку (из 11 тонн цельного молока получают тонну сухого, а тонну концентрированного сухого молока получают из 6 тонн сухого).
В ближайшие три-четыре года в Лиде после реконструкции начнут производство и сухого концентрата молочного белка.
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