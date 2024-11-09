В Беларуси будут выпускать продукт, востребованный у спортсменов, грудничков, пожилых людей и тех, кто на диете

Что представляет собой концентрат сывороточного белка, который начнут выпускать в Беларуси. Это мощный источник протеина, продукт, который благотворно влияет на рост мышц, именно поэтому протеиновые коктейли любят спортсмены и те, кто ходит в тренажерку. А еще его часто рекомендуют пожилым людям, которые после перенесенной болезни похудели и никак не могут вернуться к своему весу. Сывороточный белок часто применяем и теми, кто сидит на диете из-за низкой калорийности, но при этом длительного чувства сытости. Концентрат сывороточного белка обладает наибольшей скоростью усвоения, поскольку данная разновидность белка быстрее перерабатывается клетками организма.