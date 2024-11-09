Ударили ножом в спину. Лейтенант из Иркутска спас мужчину от гибели

Правоохранитель прибыл вовремя. У одного из мужчин была ранена спина, как оказалось позже, его ударили ножом. Не дожидаясь врачей, мужчина снял свою куртку, закрыл ей рану и остановил кровотечение. Затем узнал, что же все-таки произошло.