Ударили ножом в спину. Лейтенант из Иркутска спас мужчину от гибели

Что делает человек, когда видит драку двух мужчин? У многих срабатывает инстинкт самосохранения, поэтому невольные очевидцы просто проходят мимо. Однако полицейский из Иркутска решил вмешаться, тем самым спас жизнь человека.
— Я как обычно ехал домой с рабочей смены. По пути заметил двух дерущихся мужчин, решил разнять, — рассказывает старший лейтенант.
Правоохранитель прибыл вовремя. У одного из мужчин была ранена спина, как оказалось позже, его ударили ножом. Не дожидаясь врачей, мужчина снял свою куртку, закрыл ей рану и остановил кровотечение. Затем узнал, что же все-таки произошло.
— По словам потерпевшего, все началось из-за сотового телефона. Он со своим знакомым выпивал, в это время «приятель» украл гаджет. Они поругались, после чего мужчина ударил жертву ножом и попытался скрыть орудие преступления во дворе соседнего дома, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
Страж порядка задержал виновного и сообщил о случившемся в дежурную часть. В итоге дебошир отправился в участок, а пострадавший — в больницу.
— Я считаю, что принял правильное решение. На моем месте поступил бы также каждый мой боевой товарищ, — подчеркнул офицер.