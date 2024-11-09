«Амурские тигрицы» в Хабаровске выиграли у «Сахалина» первый матч четвертого тура

«Главное было результат — результата мы добились. О чем говорили мы в раздевалке, много хороших моментов выполнили. Когда были огрехи, были, так скажем, эпизоды не очень хорошие, но я доволен результатом — это самое главное. Соответственно, качество игры всегда хочется улучшать. Завтра будет новая игра, тяжелый день, и будем готовиться, разбирать еще больше, еще сложнее, и, надеемся, у нас все получится. Всегда после побед настроение лучше, чем когда ты проигрываешь, но, надеюсь, что все не зазнаются, с холодной головой, с предельной концентрацией при своих болельщиках, которым хочется сказать спасибо — был полный зал, хорошая атмосфера — мы не можем играть плохо, будем стараться. Доводить до победы домашние матчи», — прокомментировал победу своей команды Александр Щурин, главный тренер ВК «Амурские тигрицы».