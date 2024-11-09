«Амурские тигрицы» в Хабаровске выиграли у «Сахалина» первый матч четвертого тура

В чемпионате Высшей лиги «А» по женскому волейболу играют сразу три дальневосточных клуба. Первый, естественно, «Амурские тигрицы» в прошлом сезоне, выигравшие все, до чего смогли дотянуться. Второй — хорошо знакомое в Хабаровске приморское «Динамо», с которым тигрицы сражались еще в Высшей лиге «Б» и с которым вместе добились повышения в классе. Кстати, команда из Владивостока в межсезонье усилилась и за счет игроков из Хабаровска. Ну и третий клуб — «Сахалин» из Южно-Сахалинска.
Когда только «Сахалин» создавался, в него влились осколки того самого хабаровского «Самородка»: и игроки, и тренерский штаб, и даже обслуживающий персонал. Островитянки провели несколько неплохих сезонов в Высшей лиге «А» и даже завоевали право играть в Суперлиге. Затем из-за финансовых проблем команда поиграла и в Высшей лиге «Б», и в Высшей лиге «А». Одним словом, соперник непростой.
Интересно, что между собой в этом сезоне дальневосточницы еще не играли. Были рядом, даже в одном зале, но волею людей, составивших расписание, на паркете не пересекались. Три тура. В четвертом все-таки дошло до первого дальневосточного дерби. Проходит оно в Хабаровске на домашней площадке «Амурских тигриц». Соперницы — «Сахалин». Команды проведут всего два матча в два дня и затем отправятся готовиться к пятому туру.
Уровень команд в принципе равный, даже располагаются они рядом в турнирной таблице — островитянки чуть выше, на седьмом месте, хабаровчанки чуть ниже — на восьмом. Первый матч, как и ожидалось, получился огненным. В итоге в упорной борьбе хабаровчанки смогли взять все три партии и выиграли встречу со счетом 3:0, точнее 0:3, поскольку именно «Сахалин» был номинальным хозяином площадки. Первая партия завершилась со счетом 22:25, вторая — 21:25 и третья — 23:25.
«Мы делали очень много своих ошибок. Были и хорошие у нас моменты, в то же время отдавали сопернику игру своими ошибками, за одной ошибкой следовали другие, вот такой ком и получалось, так что из-за этого не смогли найти свою игру», — прокомментировала встречу Арина Кочеткова, доигровщик ВК «Сахалин».
По мнению наставника «тигриц», матч вышел хорошим, и неплохо завтра было бы повторить.
«Главное было результат — результата мы добились. О чем говорили мы в раздевалке, много хороших моментов выполнили. Когда были огрехи, были, так скажем, эпизоды не очень хорошие, но я доволен результатом — это самое главное. Соответственно, качество игры всегда хочется улучшать. Завтра будет новая игра, тяжелый день, и будем готовиться, разбирать еще больше, еще сложнее, и, надеемся, у нас все получится. Всегда после побед настроение лучше, чем когда ты проигрываешь, но, надеюсь, что все не зазнаются, с холодной головой, с предельной концентрацией при своих болельщиках, которым хочется сказать спасибо — был полный зал, хорошая атмосфера — мы не можем играть плохо, будем стараться. Доводить до победы домашние матчи», — прокомментировал победу своей команды Александр Щурин, главный тренер ВК «Амурские тигрицы».
Завтра, 10 ноября, будет еще одна игра между «Амурскими тигрицами» и «Сахалином». Матч также пройдет в УКСК и начнется в 16:30 по хабаровскому времени.
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